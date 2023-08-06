Yeşilhisar'da At'lı Kültür Gezisi düzenlendi

Kayseri Atlı Spor Kulübü tarafından Yeşilhisar’da bulunan Erdemli Vadisi, Soğanlı Vadisi ve Akköy Barajı havzasında, atların doğal ritmi ve gösterişli adımları ile kültür gezisi düzenlendi. Geziye Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve atlı sporcu üyeler katıldı.

İlçenin her yerini tanıtmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan “Tarım, Turizm ve Tarih kenti ilçemizin her bir zerresini tanıtmaya devam ediyoruz. Yoğun programları arasında ilçemizde yapılan At’lı Kültür yürüyüş gezisine kısa süreli selam veren Valimiz Gökmen Çiçek’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.