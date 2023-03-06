Yeşilhisar'da definecilere suçüstü: 4 Gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Erdemli Mahallesi Kurt Dağı mevkiinde izinsiz kaza yapıldığı bilgisine ulaşıldı. JASAT ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda F.Ş., Z.K., A.U. ve Y.B isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilirken, şahıslar kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde şahısların kazı yaptıkları sırada kullandığı tespit edilen, 1 adet jeneratör, 1 adet piknik tüpü, 100 metre uzatma kablosu, 50 metre halat, 2 çift inşaat çizmesi, 3 adet balyoz, 3 adet kürek, 5 adet kazma, 1 adet şarjlı el dedektörü, 2 adet kırıcı hilti, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet dalgıç su pompası, 3 adet merdiven, 10 litre benzin ile çeşitli inşaat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.Ş., Z.K., A.U. ve Y.B ekipler tarafından gözaltına alındı.