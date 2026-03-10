Yeşilhisar'da ekşi mayalı ekmek ve yumurtalı pideye yoğun ilgi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Yasin Çelik, Ramazan ayında vatandaşların sıcak pide ve ekşi mayalı ekmeğe olan ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Çelik, doğal ve katkısız ürünler üretmeye özen gösterdiklerini söyledi.

İşletmeci Mehmet Çelik ise üretimde kullandıkları malzemelerin tamamen doğal olduğunu belirterek, “Köy yumurtası kullanıyoruz. İki yıl Çayırözü’nde kaldık ve yumurtalarımız özel olarak oradan geliyor. Unlarımız birinci sınıf, kaliteli özel un. Ustalarımızın pişirmesi de özeldir. Ramazan’ın sonlarına doğru geldik. Müşterilerimizin bizi tercih etmesi, hijyenik olmamız ve ürünlerimizi beğenmeleri bizi mutlu ediyor. Zabıta ve müşterilerimiz bizi 24 saat denetleyebilir. Ekmeklerimiz katkısızdır. Mavurcan ekmeği çıkarıyoruz; içi de dışı da aynıdır, artısı var eksisi yok. İnsanlar üç-dört fırını geçip buraya geliyor. Çünkü kalite, hürmet ve ikram için geliyorlar. Geçen gün yağmur vardı, ekmek alan müşterilerimizi ıslatmadım, arabamla evlerine kadar bıraktım” dedi.

Yasin Çelik de Yeşilhisar’a özgü Mavurcan çöreği ve ekşi mayalı ekmek ürettiklerini ifade ederek, “Doğal ekşi maya kullanıyoruz. Ekşi maya ile yaptığımız için ekmeklerimizin bayatlama süresi daha uzun oluyor. Yumurtalı pidelerimizi de doğal köy yumurtasıyla hazırlıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Yoğunluktan dolayı yetişemediğimiz müşterilerimizden de özür diliyoruz. Kalite ve hijyen bizim için her zaman ilk sırada. Üretim sırasında herkes gelip bizi denetleyebilir” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Yeşilhisar’ın köy ekmeği ve tahinli çöreğinin lezzetine dikkat çekerek, “Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bu lezzeti bulamazsınız. Yeşilhisar’ın tahinli ekmeğini yediğinizde kaliteyi hemen anlarsınız” ifadelerini kullandı.