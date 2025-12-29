Yeşilhisar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Bağımlılıkla Mücadele' konferansı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Bağımlılıkla Mücadele' konulu konferans gerçekleştirildi.
Konferansa Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Kaymakamı Fatih Adıgüzel, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konferansta yapılan sunumlarda, bağımlılıkla mücadelede ailenin ve özellikle annelerin rolünün büyük önem taşıdığı vurgulanırken, erken farkındalık, doğru iletişim ve korunma yolları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada, “Çağımızın en tehlikeli bağımlıklarının ele alındığı konferansta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” denildi.