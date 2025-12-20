Yeşilhisar’da Gazze’ye yardım kermesi düzenlendi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, İlçe Müftülüğü ile Yeşilhisar Kaymakamlığı’nın birlikte organize ettiği Gazze’ye yardım kermesine Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar İlçe Müftü Vekili Huzeyfe Yılmaz, Yeşilhisar İlçe müftülük personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı.

Programda açılış konuşması yapan ilçe Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Gazze’de insanlığın öldüğü günleri yeniden yaşıyoruz. Masum siviller, kadınlar ve çocuklar zulüm altında. Bizler Müslümanlar ve Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Bugün burada Gazze hayrına düzenlenen bu kermes, sadece bir yardım etkinliği değil; insanlık adına çok kıymetli bir dayanışma örneğidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise yaptığı konuşmada, “İlçe Müftülüğümüz ve Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen Gazze yararına bu anlamlı kermes için bugün buradayız. Yeşilhisar’ımızın hanımları, gençleri ve vatandaşlarımız büyük bir coşku ve hassasiyetle hem hazırlıkta hem de alışverişte yer aldı. Buradan elde edilecek gelirin, Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yavrularımıza bir nebze olsun derman olmasını temenni ediyoruz. Bu duyarlılığı gösteren tüm kurumlarımıza ve Yeşilhisar halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Müftü Vekili Huzeyfe Yılmaz da konuşmasında,

“İsrail, kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Daha dün, haberlerde bir bebeğin donarak hayatını kaybettiğini gördük. Zulüm durmuyorsa, bizler de Gazze’deki kardeşlerimizi unutmamaya ve onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Bu kermesle hem maddi destek sağlıyor hem de dualarımızla onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Tüm halkımızı Gazze’deki kardeşlerimizi maddi destekleri ve dualarıyla unutmamaya davet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.