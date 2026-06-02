Yeşilhisar'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Yıl Sonu Sergisi' açıldı

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin açılış törenine Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Yeşilhisar Şehit Astsubay Oğuz Akın Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programda, “Her Zaman, Herkes İçin, Her Yerde Eğitim” anlayışıyla kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Protokol üyeleri tarafından stantlar tek tek gezilerek kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar incelendi. Sergide yer alan ürünler büyük beğeni toplarken, kursiyerler ile emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür edildi.

Programda ayrıca açılan kurslara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’a plaket takdim edildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergi, kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu emekleri gözler önüne sererken, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.