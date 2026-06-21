Yeşilhisar'da Heyelan: Sokak Trafiğe Kapatıldı

(RHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı.

Gündüz saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Köşk Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kayan toprak ve taş parçaları sokağa dolarken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olası risklere karşı sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, heyelanın etkilerinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, yola dolan toprak kütlesinin temizlenmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürdü.Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Taşyapan, “Toprak kayması sonucu oluşan hasarı yerinde inceledik. Canla başla çalışan ekiplerimize kolay gelsin diyerek yapılması gereken talimatları ilettik. Çok şükür can kaybı yok. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

