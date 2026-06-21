Yeşilhisar'da Heyelan: Sokak Trafiğe Kapatıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı.

Yeşilhisar'da Heyelan: Sokak Trafiğe Kapatıldı

Yeşilhisar'da Heyelan: Sokak Trafiğe Kapatıldı

(RHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı.

Gündüz saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Köşk Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kayan toprak ve taş parçaları sokağa dolarken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olası risklere karşı sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, heyelanın etkilerinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, yola dolan toprak kütlesinin temizlenmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürdü.Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Taşyapan, “Toprak kayması sonucu oluşan hasarı yerinde inceledik. Canla başla çalışan ekiplerimize kolay gelsin diyerek yapılması gereken talimatları ilettik. Çok şükür can kaybı yok. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Zirvesi-1'den İklim, Su ve Gıda Güvenliğinde Ortak Eylem Çağrısı
Erciyes Zirvesi-1’den İklim, Su ve Gıda Güvenliğinde Ortak Eylem Çağrısı
CHP İl Başkanı Gözbaşı: Yetki Gaspına İştirak Eden Üyeler Hakkında Disiplin Süreci Başlatıldı
CHP İl Başkanı Gözbaşı: Yetki Gaspına İştirak Eden Üyeler Hakkında Disiplin Süreci Başlatıldı
Kayseri'de Polis Ekipleri YKS'ye Geç Kalan Adayların İmdadına Yetişti
Kayseri'de Polis Ekipleri YKS'ye Geç Kalan Adayların İmdadına Yetişti
Yeşilhisar'da Sel: Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı
Yeşilhisar’da Sel: Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı
Bakan Kurum ve Yumaklı'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Bakan Kurum ve Yumaklı’dan Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret
Bakan Yumaklı, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulundu
Bakan Yumaklı, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulundu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!