Yeşilhisar'da Hizmet Atağı: Başkan Taşyapan'ın Proje Tanıtımı

Başkan Taşyapan, nisan 2024 ile aralık 2025 arasında gerçekleştirilecek projeleri sıralarken, belediye hizmet binası, kentsel dönüşüm projeleri, 3. Etap TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslimi gibi önemli çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, cevizli çarşı doğu blokları, devam eden tarihi hamam restorasyonu, çöp transfer istasyonu, sıcak asfalt çalışmaları ve içme suyu hattı yenileme gibi projelerin de sürdüğünü ifade etti.

2026 yılı için planlanan projeler arasında 4. Etap TOKİ, Hükümet Konağı projesi ve yeni sanayi sitesi ihale aşaması yer alıyor. Taşyapan, “Yeşilhisar Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyemiz ve Devletimizin çeşitli kurumları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemize önemli projeler kazandırdık. Tüm muhtarlarımızın taleplerine karşılık vererek, Derbentbaşı’ndan Musahacılı ve Buget mahallelerimize kadar hizmetlerimizi ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Başkan Taşyapan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve çalışma ekibine verdikleri destek için teşekkür etti. Yeşilhisar’ın gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Taşyapan, bu projelerin ilçenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.