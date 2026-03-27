  • Haberler
  • Gündem
  • Yeşilhisar'da Hükümet Konağı'nın inşasına başlandı

Yeşilhisar'da Hükümet Konağı'nın inşasına başlandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde daha ince yıkım kararı alınan Hükümet Konağı'nın yeniden inşasına başlandı.

Yeşilhisar'da Hükümet Konağı'nın inşasına başlandı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, daha önce ağır hasar raporu verilmesi sebebiyle yıkım kararı alınan Hükümet Konağı’nın yeniden inşasına başlandı.

İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Avşar çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Yeşilhisar’ımız şantiyeye dönüştü” ifadesini daha önce kullandıklarını hatırlatarak, şantiyeleri açmaya devam ettiklerini belirtti.

Başkan Taşyapan, “Hükümet Konağımız, 2-3 yıl önce ağır hasar raporu verilmesi nedeniyle yıkılmıştı. Gayretli çalışmalarımız neticesinde, Valiliğimiz ve YİKOB’un destekleriyle ödenek ve proje süreçleri tamamlandı” diyerek inşaatın startını verdiklerini belirterek  ihalenin yapılmasında ve ödeneğin ayrılmasında destek veren İçişleri Bakanlığı’na, AK Parti milletvekillerine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!