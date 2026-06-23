Yeşilhisar'da ilk arpa hasadı yapıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, 'Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bu günü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltelerimiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum' dedi.

Yeşilhisar'da ilk arpa hasadı yapıldı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi. İlçede yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın ilk hasadı ise çiftçiler Mahmut Ceylan ve İbrahim Ceylan’a ait tarlada yapıldı. 

 Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel ise yaptığı açıklamada, “Şu anda bölgemizde 2026 yılının ilk arpa hasadındayız. Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bu günü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltelerimiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum. Yeni hasat döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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