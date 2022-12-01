Yeşilhisar’da işçiler, mahalle yakınlarında kurt görüntüledi

Yeşilhisar’da elektrik arızası için Devrentbaşı Mahallesine giden ekip, arazide bir çift kurt gördü. Yanlarından geçen kurtlar nedeniyle korkan işçiler, bir süre sessizce bekledi. Kurtlar uzaklaştıktan sonra kendilerine gelen çalışanlar cep telefonu ile kurtları uzaktan görüntüledi.

Elektrik kurumu çalışanı Murat Yılmaz, “Arıza için gitmiştik bir anda yanımızdan geçtiler. Çok korktuk, panikledik. Bir süre kıpırdamadan bekledik. Kurtlar uzaklaşınca video çektik. Hem kaçıp hem uzaktan bizi takip ediyorlardı” diyerek o anları anlattı.