Yeşilhisar'da izinsiz define arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda izinsiz define aradıkları tespit edilen M.Ö., H.B.V., S.E., E.A., ve N.C. isimli şahıslar yakalandı.
6 Ocak 2026 tarihinde Yeşilhisar ilçesi Kale Mahallesi Zengibar Kalesi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında drone ile yapılan kontrollerde izinsiz define aradıkları tespit edilen M.Ö., H.B.V., S.E., E.A., ve N.C. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Olay yerinde; 2 adet seri numarası bulunmayan dijital cihaz, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet pusula, 1 adet 6 amperlik şarj aleti, 1 adet 12 Wolt Mustang marka akü ve 1 adet 2 metrelik filtreleme cihazı ele geçirilirken olay ile ilgili adli tahkikata başlandı.