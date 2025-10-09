Yeşilhisar'da izinsiz kazıya suç üstü: 4 gözaltı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.B., M.D., İ.T. ve M.A.G. suç üstü yakalandı. Olay yerinde ise 3 dedektör ile 4 adet kazma ele geçirildi.
Yeşilhisar İlçesi Araplı Mahallesi Seylik Mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında S.B., M.D , İ.T., ve M.A.G.’nin izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi, şahıslar suçüstü yakalandı.
Olay yerinde; 3 dedektör, 4 kazma ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.