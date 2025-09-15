Yeşilhisar'da Kırsal Mahalle Yolları Genişletiliyor

Yeşilhisar Belediyesi, 2019-2024 başkanlık döneminde kırsal mahallelerdeki yol genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ikinci döneminde de bu projelere öncelik vererek, yolların konforunu artırmayı hedefliyor.

Genişletme ve Asfaltlama Çalışmaları

Başkan Taşyapan, geçmiş dönemde Doğanlı, Keşlik, Gülbayır ve Erdemli mahallelerinde toplam 16 kilometrelik yolun genişletildiğini ve sathi kaplama asfaltlama işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Kovalı, Kuşçu, İçmece ve Kayadibi mahallelerini birbirine bağlayan yolun sıcak asfalt çalışmasının da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yeni Projeler ve İyileştirmeler

Bu yıl, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde Kavak mahallesine bağlanan Soğanlı-Derinkuyu-Ürgüp devlet yolunun genişletme ve sathi kaplama asfalt çalışmasının tamamlandığı duyuruldu. Gülbayır-Kavak mahallelerini birleştiren yolda ise genişletme ve zemin hazırlama çalışmaları devam etmekte. Başkan Taşyapan, bu projelerin vatandaşlar için önemli bir iyileştirme sağlayacağını vurgulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a destekleri için teşekkür etti.

Başkan Taşyapan, tüm bu çalışmaların amacının hemşehrilere daha iyi hizmet sunmak olduğunu belirterek, yolların genişliği ile konforunun artacağını ve vatandaşların bu değişimi net bir şekilde hissedeceğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

