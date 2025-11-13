Yeşilhisar'da 'Kış Tedbirleri' görüşüldü

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'İlçemiz genelinde, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı gerekli hazırlıkların gözden geçirilmesi amacıyla Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

Yeşilhisar’da Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Fatih Adıgüzel’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe kurum amirleri ve kurum temsilcileri katıldı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “İlçemiz genelinde, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı gerekli hazırlıkların gözden geçirilmesi amacıyla İlçe Kaymakamımız Fatih Adıgüzel Başkanlığında Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İlçe Kurum amirleri ve kurum temsilcileri katıldı. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

