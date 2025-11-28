Yeşilhisar'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
Yeşihisar'da Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel Başkanlığında, kış tedbirleri kapsamında okul önünde ve yol trafik güvenliğiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Yeşihisar’da Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel Başkanlığında, kış tedbirleri kapsamında okul önünde ve yol trafik güvenliğiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan “İlçe Kaymakamımız Fatih Adıgüzel Başkanlığında kış tedbirleri kapsamında okullarımızın önünde ve ilçemizin yol trafik güvenliğiyle ilgili toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya yolcu taşıma kooperatiflerine bağlı şoförler, ilgili kurum amirleri ve UKOME görevlileri ile birlikte katıldık. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.