Yeşilhisar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Akköy Barajı havzasında geleceğe nefes kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Akköy Barajı havzasında geleceğe nefes kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Taşyapan: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Akköy Barajı havzasında geleceğe nefes amacı ile fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Programa katılan İlçe Kaymakamımız Fatih Adıgüzel’e, ilçe protokolümüze, katılımcılara ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

