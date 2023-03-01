Yeşilhisar’da paniğe yol açan bina az hasarlı çıktı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası, bölge beşik gibi sallanıyor. Dün akşam saat 18.16’da İncesu merkezli 4,4 ve daha sonra 4,0 şiddetinde yaşanan depremler korku ve paniğe sebep oldu. Kayseri merkez ve çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı Yeşilhisar ilçesinde de vatandaşları sokağa döktü. Camii Kebir Mahallesindeki bir işyerinde kolonlarda çatlama olduğu ihbarı alan emniyet güçleri, işyerinin önüne güvenlik şeridi çekti. İşyerinin üstünde oturan apartman sakinleri de evlerini hızlıca boşalttı.

Olay yerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden uzman ekipler inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre yapının hafif hasarlı olduğu belirtildi. İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Güney, iki binanın birleşiminde birbirine zarar vermemesi için arasında projede öngörülen boşluğu bırakıp yalıtım köpüğü denen binanın esnemesini sağlayan strafor köpük konulduğunu ve deprem sırasında bu aradaki açılmanın normal olduğunu söyledi. Güney, korkulacak bir durumun olmadığını kaydetti.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da vatandaşların evlerine dönmelerinde bir sıkıntı olmadığını açıkladı. Daha sonra vatandaşlar evlerine döndü.