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Yeşilhisar'da Sel: Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından kırsal mahallelerde sel meydana geldi.

Yeşilhisar'da Sel: Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Yeşilhisar ilçesindeki kırsal mahallelerde sağanak yağış etkili oldu. Çadırkaya Mahallesi Boğaz Altı ve Teltemir mevkilerinden gelen sel suları, dere yatağından taşarak çevredeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Yağışın ardından bölgede su baskınları yaşanırken, bazı ekili alanlar zarar gördü. İhbar üzerine ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, sel sularının tahliyesi ve olası zararların önlenmesi amacıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Yetkililer, bölgede incelemelerin sürdüğünü ve yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
 

Haber Merkezi

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