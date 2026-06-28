Yeşilhisar'da Siyasette Buzlar Eridi: Karagöz'den Taşyapan'a 2,5 Yıl Sonra Ziyaret

(RHA)- 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yeşilhisar Belediye Başkanlığı için yarışan Salih Karagöz, seçimlerin ardından ilk kez Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 2,5 yıl sonra gerçekleşen buluşma, ilçede siyasi normalleşme mesajı olarak değerlendirildi.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yeşilhisar Belediye Başkanlığı için yarışan Salih Karagöz, seçimlerin ardından ilk kez Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret, ilçe kamuoyunda dikkatle takip edildi. Seçim sürecinde yaşanan çekişmeli yarışın ardından iki ismin bir araya gelmesi, siyasi atmosferde yumuşama olarak yorumlandı.

2024 yerel seçimlerinde Yeşilhisar'da büyük çekişmeye sahne olan belediye başkanlığı yarışında, ilk sayımlarda oyların eşit çıkmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda fark önce 13, daha sonra ise 36 oya ulaşmış ve seçimi AK Parti adayı Halit Taşyapan kazanmıştı.Seçim sonrasında iki isim arasında uzun süre herhangi bir görüşme gerçekleşmezken, Karagöz'ün Belediye Başkanı Taşyapan'a gerçekleştirdiği ziyaret, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. İlçede birlik ve beraberlik adına önemli bir adım olarak değerlendirilen buluşmanın, siyasi diyaloğun güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

