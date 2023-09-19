Yeşilhisar'da TOKİ ihale tarihi belli oldu

 TOKİ 3'üncü etap 236 konutun yapım işi için tarih belli oldu. İhale tarihini duyuran Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'İhale 31 Ekim 2023 tarihinde yapılacak' dedi.  

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  • 19.09.2023 20:42
  • Güncelleme: 19.09.2023 20:42
Yeşilhisar'da TOKİ ihale tarihi belli oldu

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde beklenen TOKİ konutlarının ihale tarihi belli oldu. Müjdeyi duyuran Yeşilhisar Belediye Başkanı, “TOKİ 3. Etap 236 konut yapım işi için 31 Ekim 2023 tarihinde ihale yapılacaktır. Deprem bölgesindeki bunca yoğun çalışma içerisinde ilçemizin TOKİ konutlarını da ihaleye çıkaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, bakanlık çalışanlarına ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

1ha

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