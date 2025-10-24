Yeşilhisar'daki Filistin Yararına Kermes'e Yoğun İlgi
Yeşilhisar'da tüm okulların katkılarıyla Gazze yararına gerçekleştirilen anlamlı kermese yoğun ilgi devam ediyor.
Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Kermeste, gıda ve el işi örgü ürünlerinden elde edilen gelir Gazze yararına kullanılacak.
Bakmadan Geçme
Türkiye Futbol Adamları Derneği Kayseri Şubesi'nden Anlamlı Panel
Kayseri'de Muhtarlar İçin Dijital Çözüm: Muhtar Bilgi Sistemi
“Mustafa Yalçın Başkanımızı Klonlamak İstiyorum”
Tomarza'da Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Yeşilhisar'daki Filistin Yararına Kermes'e Yoğun İlgi
Başkan Özdoğan, 'sporda şiddetin önlenmesi' paneline katıldı
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!