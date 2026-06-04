Yeşilhisar'dan Gurur Dolu Bir Başarı: Orta 1 öğrencisi Alper Acehan
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde eğitim gören Hızır İlyas Ortaokulu'nun 5. sınıf öğrencisi Alper Tunga Acehan, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun 1500. yılı anısına düzenlenen 'Peygamberimiz Temalı Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı.
Alper, yarışma kapsamında hazırladığı etkileyici animasyon çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Öğrenci kategorisinde ilçe birincisi olan Alper, Türkiye genelinde ise 18. sırada yer alarak ilçesinin gurur kaynağı oldu.
Genç yetenek, manevi değerleri teknoloji ve sanatla harmanlayarak ortaya koyduğu eserle hem okulunun hem de Yeşilhisar'ın adını duyurdu. Alper'in bu başarısı, eğitim camiasında ve ilçe halkında büyük bir takdirle karşılandı.
Alper Tunga Acehan'ın bu başarı hikayesi, gençlerin potansiyelini ortaya koyarak, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeşilhisar, Alper gibi yetenekli öğrencileriyle geleceğe umutla bakıyor.