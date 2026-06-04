Yeşilhisar'dan Gurur Dolu Bir Başarı: Orta 1 öğrencisi Alper Acehan

Alper, yarışma kapsamında hazırladığı etkileyici animasyon çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Öğrenci kategorisinde ilçe birincisi olan Alper, Türkiye genelinde ise 18. sırada yer alarak ilçesinin gurur kaynağı oldu.

Genç yetenek, manevi değerleri teknoloji ve sanatla harmanlayarak ortaya koyduğu eserle hem okulunun hem de Yeşilhisar'ın adını duyurdu. Alper'in bu başarısı, eğitim camiasında ve ilçe halkında büyük bir takdirle karşılandı.

Alper Tunga Acehan'ın bu başarı hikayesi, gençlerin potansiyelini ortaya koyarak, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeşilhisar, Alper gibi yetenekli öğrencileriyle geleceğe umutla bakıyor.