Yeşilhisar'ın yeni belediye binası ve tarihi hamam restorasyonunda sona geliniyor

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, hamam restorasyonu ve belediye binası inşaatını yerinde inceledi. Başkan Taşyapan, “Bugünkü mesaimizde hamam restorasyon ve belediye binası inşaatımızı yerinde gezdik. Hamamımız yüzde 80'in üzerinde, Belediye binamız da yüzde 70'ler civarına gelmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Müteahhitlerimize kazasız, belasız inşaatları tamamlamayı diliyorum. İnşallah ilçemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere bu iki binamızla, ilçemizin dokusuna yakışır, dış tarafları hem belediye binamız taş kaplama oldu, hamamımızın da ortaya çıkmasıyla güzel bir dekorasyon ilçeye katmış olacağız. İlçemiz için hayırlı olsun diyorum. Hizmet etme gayretiyle devam edeceğiz” diye konuştu.