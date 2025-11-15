Yeşilhisar Kavak Mahallesi'nde yollar açıldı
Yeşilhisar Belediyesi tarafından kar yağışı sebebiyle çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kavak Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Çalışmaları süreceği bildirildi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, "Kavak mahallesi bölgemizde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarımız ekiplerimizce tamamlanmıştır. Rabbim rahmetimizi bol versin bereketli kışlar olsun inşallah" ifadelerini kullandı.