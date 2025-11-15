Yeşilhisar Kavak Mahallesi'nde yollar açıldı

Yeşilhisar Kavak Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yapılan yol açma çalışmaları tamamlandı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'Kavak mahallesi bölgemizde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarımız ekiplerimizce tamamlanmıştır. Rabbim rahmetimizi bol versin bereketli kışlar olsun inşallah' dedi.

Yeşilhisar Belediyesi tarafından kar yağışı sebebiyle çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kavak Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Çalışmaları süreceği bildirildi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, "Kavak mahallesi bölgemizde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarımız ekiplerimizce tamamlanmıştır. Rabbim rahmetimizi bol versin bereketli kışlar olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

