Yeşilhisar Kaymakamı Erdemli Vadisinde çöp topladı
Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Erdemli Vadisi'nde düzenlenen temizlik etkinliğine katılarak çevre temizliği yaptı.
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken vadide düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ellerine aldıkları çöp poşetleriyle çevredeki atıkları topladı. Çevre temizliği ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara doğayı temiz tutma çağrısında bulunuldu.
Erdemli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavuş ise etkinliğe katılan Kaymakam Fatih Adıgüzel ve kurum amirlerine teşekkür ederek, çevre duyarlılığının artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.
