Yeşilhisar Kaymakamı Erdemli Vadisinde çöp topladı

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Erdemli Vadisi'nde düzenlenen temizlik etkinliğine katılarak çevre temizliği yaptı.

Yeşilhisar Kaymakamı Erdemli Vadisinde çöp topladı

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, ilçe kurum amirleriyle birlikte Erdemli Vadisi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katıldı.
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken vadide düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ellerine aldıkları çöp poşetleriyle çevredeki atıkları topladı. Çevre temizliği ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara doğayı temiz tutma çağrısında bulunuldu.
Erdemli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavuş ise etkinliğe katılan Kaymakam Fatih Adıgüzel ve kurum amirlerine teşekkür ederek, çevre duyarlılığının artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kartal Kavşağında Hummalı Çalışma: '2 Aylık iş bir ayda bitti'
Kartal Kavşağında Hummalı Çalışma: '2 Aylık iş bir ayda bitti'
Türk Dünyası Gençleri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkentini Ziyaret Ettiler
Türk Dünyası Gençleri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkentini Ziyaret Ettiler
CHP İl Başkanı Gözbaşı'ndan eski il başkanı Kulkuloğlu'na Vefa
CHP İl Başkanı Gözbaşı'ndan eski il başkanı Kulkuloğlu'na Vefa
Başkan Büyükkılıç, 'Kartal Katlı Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları %17 seviyelerine ulaştı'
Başkan Büyükkılıç, “Kartal Katlı Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları %17 seviyelerine ulaştı”
Türk Kızılay Şubesi Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliğinde yer aldı
Türk Kızılay Şubesi Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliğinde yer aldı
Hacılar'da Dev Altyapı Hamlesi: 100 Milyon Tl'lik Yatırım Sahada
Hacılar’da Dev Altyapı Hamlesi: 100 Milyon Tl’lik Yatırım Sahada
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!