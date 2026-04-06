Yeşilhisar Kaymek'te Japonca A1 Kursu

Kayseri'nin altıncı üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.'nin Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlediği Japonca A1 Kursu öğrencilerin yoğun ilgisi ile verimli ve keyifli bir şekilde sürüyor.

Kurs ve mesleki eğitim konusunda sınır tanımayan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yediden yetmişe tüm Kayserililere yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Onlarca alanda kurs ve mesleki eğitim hizmetini ücretsiz bir şekilde vatandaşlara sunan KAYMEK A.Ş. kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçelerdeki tesislerinde ilçe sakinlerine bulunmaz kurs fırsatları sunuyor. 

Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi’nde 9-16 yaş arası çocuklara yönelik Japonca A1 Kursu düzenleyen KAYMEK, kurstaki öğrencileri ile eğitimlerini verimli ve keyifli bir şekilde sürdürürken kırsal ilçelere kadar taşıdığı zengin içerikli ücretsiz kurs hizmetleri ile ‘Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi’ ünvanının içini dolduruyor.

Kursa daire bilgiler veren Japonca Eğitmeni Şengül Solsun, “Kursumuzda 9-16 yaş aralığında çocuklarımız bulunmaktadır. Kursumuzda yazım kuralları, Japon kültürü, konuşma, dinlediğini anlama ve birçok konu detaylı olarak işlenmektedir” diye konuştu.

Sunulan imkândan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Solsun, “Bize bu imkânları sağlayan kurum amirlerime ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Kursiyer öğrenciler de sunulan böylesi bir imkândan dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Haber Merkezi

