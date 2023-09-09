Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

 Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde belediye tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında, toplamda 196 daire ve 26 dükkan yapılıyor. 120 daire ve 17 dükkan ise teslim edildi.

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  • 09.09.2023 13:02
  • Güncelleme: 09.09.2023 13:02
Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, dönüşüm hakkında bilgi vererek, “Kentsel Dönüşümde 4 blok tamamlanarak 120 adet daire ve 17 adet dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. 5. Ve 6. Bloktaki çalışmalarımız tamamlandığında toplamda daire sayısı 196’ya dükkan sayısı ise 26’ya çıkacaktır. İlçemize, hak sahiplerine hayırlı olmasını ve mutlu günlerde kullanmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

TOKİ KONUTLARI EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK
Başkan Taşyapan, son olarak TOKİ konutlarının da yakın zamanda inşaatlarına başlayacaklarını dile getirerek,  “TOKİ’nin kurasında çıkan hak sahiplerinin 236 adet konutun İnşaatı da en kısa zamanda başlayacak inşallah. Allah yâr ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

1ha

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