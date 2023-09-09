Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, dönüşüm hakkında bilgi vererek, “Kentsel Dönüşümde 4 blok tamamlanarak 120 adet daire ve 17 adet dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. 5. Ve 6. Bloktaki çalışmalarımız tamamlandığında toplamda daire sayısı 196’ya dükkan sayısı ise 26’ya çıkacaktır. İlçemize, hak sahiplerine hayırlı olmasını ve mutlu günlerde kullanmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

TOKİ KONUTLARI EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Başkan Taşyapan, son olarak TOKİ konutlarının da yakın zamanda inşaatlarına başlayacaklarını dile getirerek, “TOKİ’nin kurasında çıkan hak sahiplerinin 236 adet konutun İnşaatı da en kısa zamanda başlayacak inşallah. Allah yâr ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.