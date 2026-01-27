Yeşilhisar MYO'nun yeni müdürü Koral Duygulu oldu

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, görevini Öğretim Görevlisi Koral Duygulu'ya devretti.

Yeşilhisar MYO'nun yeni müdürü Koral Duygulu oldu

Kayseri Üniversitesi’ne bağlı Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu’nda müdürlük görevinde devir teslim töreni düzenlendi. Törende, yeni müdür Öğr. Gör. Koral Duygulu tarafından Doç. Dr. Kocakaya’ya, yüksekokula ve ilçeye sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel tarafından teşekkür belgesi verildi.

Doç. Dr. Kocakaya, veda konuşmasında Yeşilhisar halkı ile akademik ve idari personele desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni müdür Öğr. Gör. Koral Duygulu’ya görevinde başarılar diledi.

