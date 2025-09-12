Yeşilhisar Tarihi Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, projeye dair bilgiler vererek, “İlçemizin tarihi değerlerine sahip çıkıyoruz. Daha önce iki tarihi konağımızı restore ettik. Şimdi ise Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’in destekleriyle hamamımızı restore ediyoruz. Tamamlandığında burayı bir kitapevi veya kafe tarzında sosyal bir tesis olarak ilçemize kazandırmayı planlıyoruz.” dedi.

Teşekkür Mesajı

Başkan Taşyapan, “Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve çalışma ekiplerine teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın kazasız belasız restorasyonu tamamlamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamamın Tarihi

Taşyapan, Yeşilhisar Hamamı'nın tarihi hakkında da bilgi vererek, “Hamamın 17. yüzyılın sonu veya 18. yüzyılın başında inşa edildiği tahmin ediliyor. Kesme taşlardan inşa edilen hamam, dikdörtgen planlıdır. Üzeri bir büyük, altı küçük kubbe ile örtülüdür. Soyunma kısmı üç kubbe ile örtülmekte ve kuzey yönündeki kapıdan, sekizgen kasnak üzerine oturmuş kubbe ile örtülü sıcaklık kısmına geçilmektedir.” şeklinde konuştu.

Yeşilhisar Tarihi Hamamı'nın restorasyonu, ilçenin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.