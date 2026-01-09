Yeşilhisar ve Hacılar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konferansı düzenlendi
Kayseri’nin Yeşilhisar ve Hacılar ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çiftçi annelerine “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve çiftçi anneleri katıldı. Konferansta yapılan sunumlarda, bağımlılıkla mücadelede ailenin ve özellikle annelerin rolünün büyük önem taşıdığı vurgulanırken, erken farkındalık, doğru iletişim ve korunma yolları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.