Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, şehirde son 15 gündür güzel yağış olduğunu ve çiftçileri mutlu ettiğini söyledi. Güneş ayrıca, geçtiğimiz hafta havaların soğuk olmasından dolayı kayısıları don vurduğunu ve Yeşilhisar, Yahyalı, Kocasinan’da hemen hemen kayısının kalmadığını aktardı.

Kayseri’de son 15 günde yağan yağışlar çiftçileri memnun etti. Umdukları yağışı toprağın aldığını kaydeden Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; "Allah’a çok şükür Kayseri’mizde son 15 gündür güzel yağışlar var. Bu yağışlardan çiftçilerimiz memnun. Barajların doluluk oranları yavaş yavaş yükseliyor. Umduğumuz ve beklediğimiz yağış geldi. Çiftçi gübresini attı ve atmaya devam ediyor. Yağışlardan dolayı bir sıkıntımız yok" dedi.

"Yeşilhisar, Yahyalı, Kocasinan’da kayısı kalmadı"

Baharın erken gelmesi nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçlarına don vurduğunun altını çizen Başkan Güneş; "Bahar erken geldi. Bundan dolayı da kayısılar erken açtı. Özellikle Yeşilhisar, Yahyalı ve Kocasinan bölgesindeki çiçek açan meyveleri soğuk vurdu. Tabi ki kapama bahçe yapanlar, bu işi ticari amaçlı yapanlar bununla ilgili sigortalarını yaptırıyorlar. Bunlar sigortadan faydalanır. Sigorta yaptırmayanlar ise bundan faydalanamaz. Kayısı bu bölgelerde hemen hemen hiç kalmadı. Tamamını soğuk aldı. Diğer taraftan ekinlerimizde bir zarar yok. Soğuktan etkilenmedik. Havalar tam istediğimiz gibi güzel gidiyor. İnşallah bundan sonrada Nisan yağmurları devam eder. Çiftçimiz zaten bu yağmurları bekliyordu. Mart ayının başı gibi bir kuraklık endişemiz vardı. Ancak son 15 gündür yağışlar güzel. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor"

Çiftçilerin ürün ekimine başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Abdulkadir Güneş; "Çiftçilerimiz ürünlerini ekmeye başladılar. Özellikle baharda ekilecek ürünler arasında nohut, mercimek, yazlık arpa, aspir, ayçiçeği ve pancar bunların ekimine başlamıştık. Yağmurlardan dolayı ara verdik. Önemli olan üretmektir. Çiftçilerimiz üretmede herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ürünlerimiz çok şükür para ediyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Devletimizim verdiği destekler zamanında ödeniyor. Çiftçilerimiz tamamen desteklerini aldılar. Et fiyatları biraz yüksek. Besicilerimiz bu fiyatlarla para kazanıyor ama tekrardan yerine koyduğu zaman çok büyük maliyet oluyor. Bu biraz sıkıntılı. İnsanlar hayvan kestirdikleri zaman yerine hayvan koyalım mı? Koymayalım mı? Diye düşünüyorlar. Bu konuda tereddüt yaşıyorlar. İnşallah düzelir. Üretmeye devam edeceğiz. Devlet için millet için dış devletlere Türkiye’nin muhtaç olmaması için üretmeye devam edeceğiz. İnşallah 2023 yılı çiftçimize büyük bereket getiren bir yıl olur. Beklentilerimiz bu yönde" diye konuştu.