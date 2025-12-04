Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı

  • Haberler
Wushu İl Seçmesine katılan Yeşilhisarlı 15 sporcu 15 madalya kazanırken, 13 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'Başarı gösteren sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek, ilçemizi gururlandıran bu anlamlı başarının devamını diliyorum' dedi.

Kayseri Wushu İl Temsilciliğinin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Wushu İl Seçmesi Müsabakaları, 29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Ömer Halisdemir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yeşilhisar adına müsabakalara katılan 15 sporcu; 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. Elde edilen dereceler sonucunda 13 sporcu Wushu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Başarı gösteren sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek, ilçemizi gururlandıran bu anlamlı başarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

