Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi eylül ayında tamamlanacak

Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da çalışmaları yerinde inceledi. Odakır sanayi sitesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek Eylül ayında tamamlanacağını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Eylül ayında tamamlanacağı bildirilen Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi’nde çalışmaları yerinde inceleyerek teknik bilgiler aldı. Odakır, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek Eylül ayında tamamlanacağını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Merkezi

