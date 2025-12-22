Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Çekimi ve Başkanlardan Destek Sözü

Başkanlardan Gelecek Projelere Destek Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptıkları konuşmalarda gelecekte üretilecek konut ve işyeri projelerine destek vereceklerinin sözünü verdiler. Törene, Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve diğer yetkililer katıldı.

Esnafın İhtiyaçlarına Yanıt Veren Projeler

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, mevcut sanayi sitesinin yetersizliğinden bahsederek, esnafın konut ve işyeri ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdiklerini ifade etti. Odakır, "Sanayi sitemiz ihtiyaca cevap vermiyordu. 1. Etap Oto Servisleri Sitesi projemizi hayata geçirdik ve şimdi konut projeleri üzerinde çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, yeni hizmet binası için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Desteklerin Önemi Vurgulandı

Odakır, projelerin hayata geçmesinde yerel yönetimlerin desteğinin kritik olduğunu vurgulayarak, "Yapılan hizmetler desteklenmeden hayata geçmez. Bu nedenle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Kura Çekimi ile Hak Sahipleri Belirlendi

Törenin sonunda, Kayseri 8. Noter memurları huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile hak sahiplerinin iş yerleri belirlendi. Coşkuyla tamamlanan kura çekimlerinin ardından, hak sahipleri ve misafirler, Başkan Odakır’ı tebrik ederek teşekkürlerini ilettiler.

Bu önemli tören, Kayseri'deki sanayi ve esnaf camiasının geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.