Yeşilyurt Park Alanı'nı inceleyen Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje incelemeleri esnasında vatandaşlar ve özellikle de gençler ile kucaklaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yeşilyurt Park Alanı’nda gençlerle buluşan Büyükkılıç, onlarla top oynadı, sohbet etti.

Kayseri’de altyapı çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel faaliyetleri de gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 20 bin metrekarelik Yeşilyurt Park Alanı’nda incelemelerde bulundu. Büyükkılıç burada spor yapan gençlerle de bir araya gelerek, onlarla top oynadı ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Melikgazi ilçesinde bulunan gelişmekte olan yerleşim yerlerinden birisi Yeşilyurt’ta 20 bin metrekare alanda kompleksi kapsayacak şekilde park etrafındaki arsalarda birçok sosyal donatı yer alan ve park programı çerçevesinde yürüyüş yolları, bisiklet yolu, koşu parkuru ile çocuk oyun alanları, oturma alanları, yeşil alan, meyve bahçesi, fitness alanı ve açık spor tesisleri planlanan projede incelemede bulunan Başkan Büyükkılıç, spor sahasındaki gençlerle de bir araya geldi.

“Gençlerimiz, büyüklerimiz ve hanım kardeşlerimizle ilgili çalışmalara imza atıyoruz”

Gençler, Başkan Büyükkılıç’a spor sahası için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ederken, gençlerle top oynayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “İldem bölgesindeki gerçekten yüz binlere varan potansiyel ve burada gençlerimizle, büyüklerimizle ve hanım kardeşlerimizle ilgili değişik çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisinden birisi 20 bin metrekare büyüklüğündeki parkımızı hem fonksiyonel olarak, hem de göz zevkini göz ardı etmeyerek sportif anlamda, değişik etkinliklere fırsat verecek anlamda hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Her kesime hitap edecek bir çalışma”

İldem bölgesindeki sosyal tesisin de yapımının devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, projenin yüzme havuzuyla, fitness merkezi ile kütüphanesi ile yine her kesime hitap edecek bir çalışma olduğunu paylaşarak, “Bu bölge insanlarının daha huzurlu daha konforlu daha sosyal hayattan keyif alan bir anlayış içerisinde yaşamalarına fırsat verecek gayret içerisindeyiz. Biraz önce de bir cami ile ilgili talep oldu. Demek ki Anadolu insanı hem sosyal yönden, hem kültürel yönden hem de inanç yönünden her türlü yönünü zenginleştiren bir yaklaşım sergiliyor. Ben onlara teşekkür ediyor, tebrik ediyor, huzur içerisinde otursunlar diye dua ve temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu.

“Amacımız Kayserispor’a altyapı oluşturacak gençlerin yetişmesine fırsat vermek”

Gençleri de Kayserisporlu yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Büyükkılıç, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere Kayserispor forması ve futbol topu hediye ettiği buluşmada Başkan Büyükkılıç, “Amacımız Kayserispor’a altyapı oluşturacak şekilde gençlerin yetişmesine fırsat vermek” dedi.

Büyükkılıç, minik ellerin yaptığı sanatsal çalışmayı inceledi

Büyükkılıç, Yeşilyurt Park Alanı’ndaki incelemeleri esnasında park kaldırımı üzerinde çamurdan mini koltuk, masa gibi eşyaların minyatürünü yapan minik ellerin bu çalışmasını inceleyerek, “Duygularını buraya yansıtmış” yorumunda bulundu.