Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 6'ncı hafta deplasmanda Malatya ekibi Yeşilyurtspor ile 0-0 berabere kaldı.

Geçen hafta evinde Ağrı 1970 Spor’u mağlup eden Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Malatya ekibi Yeşilyurtspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı. Erciyes 38 FK haftayı 9 puanla 3’üncü sırada tamamladı.  
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Yeni Malatya
HAKEMLER:  Ertuğrul Köstereli, Fatih Etirli, Ali İmran Genli
YEŞİLYURTSPOR: Eren Bilen – Kerem, Mücahit, Mert, Eren Şimşek, Yunus Emre (Dk.83 Fatih), Cemal, Mustafa (Dk.46 Umut), Ozan (Dk.46 Osman), Emre (Dk.67 İsmail), Muhammed
ERCİYES 38 FK: Burak – Ahmet Kağan, Mehmet (Dk.76 Eren Kaya), İsmail, Eren , Sarp (Dk.75 Alperen), Utku, Güney, Tugay (Dk.60 Ali), Ethem, Çağrı (Dk.60 Ali) 
GOL: Yok 
SARI KARTLAR: Mustafa, Muhammed (Yeşilyurtspor) Çağrı, İsmail (Erciyes 38 FK)

Haber Merkezi

