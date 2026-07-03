Yetenek Taramasında Keşfedildi: Doğu Grup Şampiyonu Oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sportif Yetenek Taraması kapsamında keşfedilerek taekwondo branşına yönlendirilen Kayserili sporcu Muhammed Celal Kara, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Doğu Grupları Müsabakaları'nda şampiyon olarak Türkiye finallerine yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında yapılan taramalarda keşfedilen Muhammed Celal Kara, taekwondo branşına yönlendirilmesinin ardından gösterdiği başarılı performansla önemli bir başarıya imza attı. Kara, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Doğu Grupları Müsabakaları'nda 50 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Antrenör Muhammed Koç yönetiminde çalışmalarını sürdüren başarılı sporcu, bu derecesiyle Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.