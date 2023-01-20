Yetenekli sporcular 'Spor Şenliği' ile keşfedilecek

Melikgazi Belediyesi, ilçede eğitim gören sporcu öğrencileri keşfetmeyi kolaylaştırmak, keşfedilen öğrencileri spor yapmaya teşvik etmek ve destek olmak amacıyla 100. yılda Melikgazi Spor Şenliği işbirliği için Melikgazi Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokolü imzaladı.

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  • 20.01.2023 16:17
  • Güncelleme: 20.01.2023 17:03
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Yetenekli sporcular 'Spor Şenliği' ile keşfedilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ilçede eğitim gören sporcu öğrencileri keşfetmeyi kolaylaştırmak, keşfedilen öğrencileri spor yapmaya teşvik etmek ve destek olmak amacıyla 100. yılda Melikgazi Spor Şenliği işbirliği için Melikgazi Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokolü imzaladı.

Spor, kültür ve sanatla gençlerin ülkeye ve şehre olan bağlılığının artacağına inandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde 300’e yakın kamu ve özel okul ile birlikte belediye olarak Kaymakamlık ve ilgili il müdürlüklerimizle kaymakamlığımızla birlikte gençlerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetler için bugün protokol imzaladık. Protokol çerçevesinde ikinci dönem birçok spor dalında futboldan, folklora, voleybola kadar okullar arası yarışmalar düzenleyerek çocuklarımızın hem enerjisini doğru yolda kullanmalarını sağlayacağız, hem destek vereceğiz, hem de inşallah onları motive edeceğiz. Şimdiden desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza, İl Milli Eğitim müdürümüze, Gençlik Spor İl Müdürümüze, İlçe Müdürlerimize, tüm okullarımıza ve müdürlerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah sürpriz hediyelerle öğrencilerimizi bu müsabakalarda buluşturacağız.” dedi.

Böyle güzel bir çalışmada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Kaymakam Bülent Karacan, “Sayın Başkanımıza bu güzel organizasyon ve çalışma için teşekkür ediyorum. Melikgazi’de uyum var, birlik var, beraberlik var ve güzellik var. Farkımız Melikgazi olmamız. Birlik içinde yapacağımız bu çalışmanın da hayırlı olmasını diliyor. Başarılar temenni ediyorum.” Diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise, “Bugün imzalayacağımız protokol ile eğitim alanında başkanımızın Melikgazi ilçemize vermiş olduğu desteğin sportif alanda da artık ön plana çıkması oldukça öneliydi. Öğrencilerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, özellikle sporla motive etmesi açısından Mustafa Başkanımızın büyük emekleri var, çok teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “Bizler de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak 100. Yıl Melikgazi spor şenliği özellikle de sportif işbirliği protokolünde İl Müdürlüğü olarak memnuniyetimizi dile getiriyorum. Sayın başkanımızın sporun ve gençliğin her zaman yanında olduğunu biliyoruz. Melikgazi’mizin sağlıklı yaşam ve sportif yaşam adına çok büyük destekleri var. Özellikle de yaşam hareketliliğinin düştüğü hareketsiz bir nesilin ortaya çıktığı şu dönemlerde bu işbirliği protokolü çok önemli. Değerli başkanımıza şükranlarımızı iletiyoruz.” şeklinde konuştu.

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İHA

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