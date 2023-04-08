Yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu

Sivas Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, ilçede faaliyet gösteren bir restoranda düzenlenen programda yetim, öksüz çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

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  • 08.04.2023 10:35
  • Güncelleme: 08.04.2023 10:35
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Yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, ilçede faaliyet gösteren bir restoranda düzenlenen programda yetim, öksüz çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında masaları tek tek dolaşan Papaker, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

"Yetime sahip çıkarsak onun adı artık yetim olmayacaktır"

İftar programında olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kaymakam Papaker, “Kendisi de yetim olarak büyüyen Peygamber Efendimiz, hiç kuşkusuz yetimler için en büyük şereftir. O’nun yetimliği, tüm yetimlerin yüreklerini ısıtacak bir teselli konumundadır. Bizlere emanet edilen ve paylaşma duygularının onlarla birlikte daha da anlam bulduğu yetim kardeşlerimizi bugün olduğu gibi her zaman soframızda ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; biz bir yetime sahip çıkarsak onun adı artık yetim olmayacaktır” dedi.

Yetim ve öksüz çocukları sadece bir gün değil her zaman hatırladıklarını vurgulayan Papaker, “Devlet olarak, millet olarak ‘Biriz, beraberiz’ diyebilmek için bu iftarı tertip ettik. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Yapılan dua ve konuşmaların ardından yetim, öksüz çocuklar ve aileleri adına düzenlenen iftar programı, Kaymakam Papaker’in davetlilere alışveriş çeki vermesi ile sona erdi. Düzenlenen iftar programına; Cumhuriyet Savcısı Sayın Ayşenur Çoşkuner, İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Veysel Sayar da katıldı.

İHA

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