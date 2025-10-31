Yetişkinler için tiyatro kursu

- Haberler
Kocasinan Belediyesi, tiyatroya gönül veren yetişkinler için kapılarını açıyor. 17-45 yaş arası katılımcıların başvurabileceği Kocasinan Tiyatro Topluluğu seçmeleri için kayıtlar sürüyor. Başvurular 3 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Seçmeler ise 3 Kasım Pazartesi günü saat 18.30’da Mimar Sinan Mahallesi Murad Caddesi No:43’te bulunan Kocasinan Çocuk Kulübü’nde yapılacak.
Seçmelerde istenenler:
Yerli veya yabancı yazardan bir tirat (monolog), serbest seçilmiş bir şiir
Detaylı bilgi ve başvuru için: www.kocasinan.bel.tr/kurslar