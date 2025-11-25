Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi

  • Haberler
Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yetiştiricilere Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım törenine İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcıları, Şube/İlçe Müdürleri, yetişticiler katılım sağladı.
Yapılan açıklamada, “Sağlıklı hayvan sağlıklı geleceğin temelidir. Hayırlı ve bereketli olsun” denildi.

Haber Merkezi

