Yetkili sendikalardan Çetin Arık’a cevap

İşçiler üzerinden Holding CEO’su Baki Ertekin’i sert sözlerle eleştiren CHP Milletvekili Çetin Arık’ı da ima eden Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Hayta, “Hak ararken siyaseti kullanmak, yaklaşan seçimlere meze olmak, haksız, hukuksuz eylemlere girişmek bizim destekleyeceğimiz bir durum değildir” açıklaması yaptı.

Erciyes Anadolu Holding çalışanları, EYT haklarının çıkması üzerine holdingin tazminatlarını ve son ay maaşlarını ‘izin parası’ diyerek ödemediğini öne sürdüler. EYT’li çalışanlar, haklarını aramak için önce AK Parti il binasına sonra da CHP İl binası önüne giderek sorunlarının çözülmesi için yardım istemişlerdi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da işçilerle görüşerek haklarını almak için Vali Gökmen Çiçek ile görüşeceğini söylemişti.

Erciyes Anadolu Holding yetkili sendikaları Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Hayta, Öz Taşıma Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, Öz Çelik İş Sendikası Şube Başkanı Rüstem Çabuk ve Öz İplik İş Sendikası Başkanı Şaban Singi bugün birlikte açıklama yaptı. Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Hayta “CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Erciyes Anadolu Holding bünyesinden EYT sonrası emeklilik sebebiyle işten ayrılan arkadaşlarımız hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak; fabrikada yetkili sendikalar tarafından durumu açıklığa kavuşturmak adına birtakım açıklamalarda bulunma gereği duyulmuştur. Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki işyerlerinde yetkili sendikalar olarak geçmişte de şimdi de üyelerimizin ve çalışanların hakkını korumak için var gücümüzle çalıştık ve çalışıyoruz. Şu ana kadar holding genelinde yaklaşık 3 bin arkadaşımız EYT’den emekli olmuş 2 bin 800 arkadaşımız işyerleri ile özgür iradeleriyle anlaşarak tazminatlarını almıştır. Bunların bir kısmı emekli olup işten ayrılmış, büyük bir kısmı da emekli olmuş ve çalışmaya devam etmektedir. Yaklaşık 200 kişi ise bazı haklarının eksik veya yanlış hesaplandığı iddiasıyla anlaşma yapmayacaklarını dile getirmiştir. Bir kısmı da kayyum öncesi dönemde gerçekleşen şirket birleşmeleri vs. nedenlerle kendilerine kıdem tazminatları ödenmiş ve daha sonra yine çalışmaya devam etmişlerdir. Bu arkadaşlarımız hepsi geçmiş yıllar ile ilgili tazminatlarını almıştır. Ancak emeklilik sebebiyle ayrılırken de hesaplanan tazminat ve diğer hakların eksik hesaplandığını iddia ederek dava açacaklarını beyan etmişler ve işveren ile mutabakat sağlayamamışlardır. Söz konusu işçiler arabulucu marifetiyle uzlaşarak almışlardır. Hatta işten ayrılmalarına birkaç gün kala arkadaşlarımıza ileriye dönük üç yıllık maaş protokolü kapsamında (her biri gelecek 3 yılda işyerinde çalışmış gibi) maaş promosyonu olan 19 bin 400 TL işçi arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılmıştır. Biz Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yetkili olan sendikalar olarak, buradaki itirazı olan işçiler başta olmak üzere tüm işçi arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadıklarını söylemek isteriz. Kendileri anlaşamadıkları için dava yoluna müracaat edeceklerini beyan ederek ayrılmışlardır. Hak ararken siyaseti kullanmak yaklaşan seçimlere meze olmak, haksız, hukuksuz eylemlere girişmek bizim destekleyeceğimiz bir durum değildir” açıklamasında bulundu.