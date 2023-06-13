Yiğit'den 184. yıldönümü mesajı: 'Jandarma her noktada ülkenin gücü ve teminatı olmuştur'

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Jandarma, her noktada ülkenin gücü ve teminatı olmuştur' dedi.

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  • 13.06.2023 13:33
  • Güncelleme: 13.06.2023 14:21
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Yiğit'den 184. yıldönümü mesajı: 'Jandarma her noktada ülkenin gücü ve teminatı olmuştur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Jandarma, her noktada ülkenin gücü ve teminatı olmuştur” dedi.

Yiğit, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184’ncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk ve yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakârca görev yapan jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendisine rehber almakta ve türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatının 184’ncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”

İHA

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