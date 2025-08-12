Yıkama esnasında motora su kaçarsa ne olur?

Oto yıkama sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Yurdugül Oto Yıkama işletme sahibi Adem Yurdugül, motor yıkama konusunda deneyimli olduklarını belirterek, konu hakkında bilgiler verdi.

Hangi durumlarda motor yıkama yapıldığını anlatan Yurdugül Oto Yıkama işletme sahibi Adem Yurdugül, “Araçlar iç-dış yıkandığı gibi motorların da yıkanması gerekiyor. Aracın yani durumuna göre hareket edilmekte. Bunu da bilen kişiler yapması gerekiyor. Şimdi aracın motoru öncelikle dikkat edilmesi gereken araç geldiği zaman motor sıcak olur. Sıcak motor hemen yıkamaya başlanmaz. Bir kere araç çekilir. Bir süre soğuması beklenir. Aracı havayla temizlemesi gerekir. Yani gördüğü gibi aracın tozu falan yıkamadan önce havayla temizlendikten sonra başlanması gerekir. Motor yıkamada bir kere kullanılacak ürünler kesinlikle kaliteli kimyasallar olacak. Ondan sonra bilen insanlar tarafından yapılacak yoksa motor yıkamak arabanın iç dış yıkaması gibi değil. Mutlaka arıza çıkabilir. Yani deneyimli eleman şartı var. Motor yıkamada çünkü sonradan sıkıntı çıktığı zaman arabanın, sanayiye gitmesi icap edebilir. O yüzden her motor aynı standartlarda yıkanmaz. Bilmek gerekiyor. Deneyim gerekiyor. Bu çok önemli.

Motor yıkamanın aşamalarına değinen işletme sahibi Yurdugül, “Motor yıkamadaki aşamalarda ise araç geldiği zaman aracın motoru sıcak gelir. Sıcak motor hemen açılıp yıkamaya başlanmaz. Bir kere bu çok önemlidir. Çünkü sıcak ürüne soğuk kimyasal vurduğun zaman çatlama olur, bozulma olur, hortumlarda yarılma olur, her şey olabilir. Öncelikle aracın motoru soğuması gerekiyor. Havayla temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra deneyimli eleman bunu yeterli gördüğü anda yıkamaya başlar. Kesinlikle motorun kapatılması gereken yerler vardır. Her aracın motoru aynı değildir. Sigorta bölümü var, beyin bölümü var, hassas yerler var. Bunlar kapatılır. Ondan sonra çözücü kimyasallarla motoru yıkamaya başlanır. Kimyasal sıkıldıktan sonra beklenir. Hemen bir anda yıkamaya başlanmaz. İkinci bir kez daha kimyasal sıkılır ki çözücülüğü arttırılsın. Motordaki yağ, reçine, toz, o kurum bağlamış yerler çözülsün. Ondan sonra deneyimli eleman yıkamaya başlar. Yıkandıktan sonra kesinlikle havayla kurutulur. Kurutulduktan sonra biraz beklenir. Sonra çalıştırılır. İşlem bu şekilde devam eder. Motorun yıkanması iyi olur. Senede bir kez de hiçbir şey yapmadım, araziye gitmedim dese bile o motor bir yılda mutlaka tozdan sürtünmeden kurum bağlamıştır. Yıkanması iyi olur” diye konuştu

MOTOR YIKAMADA MOTORA SU KAÇARSA NE OLUR?

Motor yıkama yapılırken su kaçması durumları hakkında konuşan Yurdugül, “Motor yıkamada su kaçırılmayacak. Yani bunu bilen elemanlar yapacak. Öyle bilmeyen eleman eline alırsa mutlaka o araba zarar görür. Arıza verir. Sadece motorla ilgili değil. Elektronik bölümleri var, elektrik, sigorta bölümleri var. Bunlar çok dikkat edilecek. Öyle her önüne gelen motoru yıkama yapamaz. Bu şekilde önemli bir konudur motor yıkama ama ihtiyaçtır. Her müşteri ya da araç sahibi motorunu bir kez de olsa senede yıkatması gerekir” ifadelerini kullandı.