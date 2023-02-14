Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Binalar yapılırken çok kazanma arzusuyla, kullanılan malzemelerden yapılan hırsızlık.

Rant elde etme kaygısıyla uygun olmayan zeminlere binalar dikme açgözlülüğü.

Dikey yapılaşmanın getirdiği rantın şehvetine kapılma.

İdari denetimlerdeki tarafgirlik, adam kayırma, liyakatsizlik ve nemelazımcılık.

Nasıl olsa bir şey olmaz vurdumduymazlığı.

Depremzede yardımlarını yağmalama ve hasarlı evlerden yapılan hırsızlık.

Depremzede üzerinden yapılan siyasi rant ve çıkar devşirme çabası.

Yaptığı yardımlarla kişisel şöhret elde etme arzusu.

Yardım eden kurum, kuruluş ve şahısları takdir etme yerine, tahkir edici yorumlar.

Hiçbir katkısı olmadığı halde, canhıraş bir şekilde yardım edenlerin gayretini küçümseme.

Mağduriyet ortamını kamplaşmaya, kaosa ve anarşiye dönüştüren fitnecilik.

