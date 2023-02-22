Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, “Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor”

Tedbir amaçlı bina çevresinde bulunan bina ve dükkanlar boşaltıldı. İş yeri sahipleri dükkanlarının kapatılmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, “Yıkımda ciddi anlamda gecikme var. İş makineleri yeterli vardiyada çalışmıyor. İş yerlerinin kapalı kaldığı her sürede bizim zararımız giderek artıyor. Kredisi olan, kira veren ve o bölgede oturan insanlar var. Ciddi bir mağduriyet var” dedi.



6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Kayseri’de de şiddetli şekilde hissedildi. 2 kere sarsıntıya maruz kalan Kayseri kent genelinde 121 yapıda ağır hasar oluşurken, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan ve hasar aldığı için yıkılmasına karar verilen 12 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandı ve halen devam ediyor. Tedbir amaçlı bina etrafındaki ev ve dükkanlar boşaltıldı. 15 gün boyunca evlerine giremeyecek olan ve kepenk kapatan esnaf mağdur. Zarara uğradıklarını dile getiren esnaflar valiliğe dilekçe vererek mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan esnaflar, iş yerlerinin kapalı olmasıyla zarara uğradıklarını dile getirdi. Yıkımda ciddi anlamda gecikme olduğunu ifade eden İşletme sahibi Yakup Erdoğan, “Bize dükkanlarımızın pazar günü itibariyle kapatmamızı söylediler. Pazar günü yıkım gerçekleşmedi. Yıkımda ciddi anlamda gecikme var. İş makineleri yeterli vardiyada çalışmıyor. İş yerlerinin kapalı kaldığı her sürede bizim zararımız giderek artıyor. Kredisi olan, kira veren ve o bölgede oturan insanlar var. Ciddi bir mağduriyet var. Bu süreç için 15 gün diyorlar. Belediyeyle alakalı değil bu durum. Bu durum valilikle alakalı. Vali beyle de telefonla görüşülerek bizlere de bilgi verildi. Yıkım 15 gün süreceğini söylediler. Ama rica ediyoruz buradan, yıkımı hızlandırmaları gerekiyor. Çünkü bu süreçte ciddi anlamda mağdur oluyoruz. Kredilerimiz, ödemelerimiz ve dönen bir çarkımız var. Şu anda çarkımız durmuş durumda. Birçok arkadaşımızın kredisi gecikti. Önümüzdeki ay itibariyle bunların geri dönüşü olacak bize. Orada şu an 6-7 esnaf dükkanını tamamen kapattı. Binalarda ciddi hasarlar var. Korkuyorlar, kolonlarda patlamalar var. Çok eski yapılar. Neredeyse 70 senelik binalar. Bunların güçlendirilmesi söz konusu değil. Kayseri’de 6 şiddetinde deprem olsa orada hiçbir şekilde bina kalmayacak. Biz bunları da dile getirdik. Biz 15 gün boyunca kapalı olacağız. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bize herhangi bir açıklamada yapılmıyor. Sadece dedikleri, ‘sizin muhatabınız valilik’. Şimdide valiliğe gideceğiz, dilekçemizi yazacağız. Gereken başvuruyu yapacağız, ama sonuç alabilecek miyiz, onu da bilmiyoruz” şeklinde konuştu.