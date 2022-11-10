Yıkılan duvarın altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Olay Kayseri’nin Talas İlçesine Bağlı Kepez Mahallesinde meydana geldi. İnşaat faaliyetinin devam ettiği an duvar yıkıldı. 28 yaşındaki inşaat işçisi Hakkı Taflı çalıştığı esnada yıkılan duvarın altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin belirlemesine göre genç işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç inşaat işçisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.