Yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- 07.02.2023 20:03
- Güncelleme: 08.02.2023 14:51
- 21
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Dün merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kayseri de etkilendi. Depremin ardından Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak’ta bulunan Abdulhamid Han Camii’ne sığınan bir kadın ve çocuk, yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Öte yandan kadının ve çocuğun saniyelerle kurtuluşu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN