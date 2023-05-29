Yıkım ekibi enkaz altında kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için oluşturulan iç ve dış ittifaklar da işe yaramadı. Altılı Masa, Kandil, Fetö ve Türkiye düşmanı bir kısım dış güçlerin oluşturduğu 'yıkım ittifakı'nın evdeki hesabı çarşıya uymadı ve tam bir yıkım yaşadılar.

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  • 29.05.2023 10:38
  • Güncelleme: 29.05.2023 10:38
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Yıkım ekibi enkaz altında kaldı

Türkiye, Ak Parti'nin 21 yılı aşan iktidarı sürecindeki, siyasi tarihinin en kritik seçimini geride bıraktı.

Birinci turu %0,5'lik az bir oy farkıyla geçemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle çıktığı seçim yolculuğunda Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, 7 düvele karşı girdiği Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkarak, kendini devirmek üzere ittifak oluşturan kesimleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Yaklaşık %4'lük bir oranda ezici bir üstünlük sağladığı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu 12. kez hezimete uğratmayı bildi.

Bundan sonraki süreçte enkaza dönüşen ittifakın parti ve milletvekili bile olamayan liderlerinin nasıl bir tavır sergileyecekleri ise merak konusu.

Haber Merkezi

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